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Ответный домашний поединок 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" "Шахтер" проведет в Германии, - Павелко

Такому решению УЕФА вряд ли будут довольны "горняки".

Ответный домашний поединок 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" "Шахтер" проведет в Германии, - Павелко
Андрей Павелко
Фото: Фейсбук Андрея Павелко

По мнению президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко, ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Вольфсбург" пройдет в Германии.

Изначально, второй матч должен был пройти в Харькове, однако из-за пандемии коронавируса все матчи перенесли в несколько немецких городов.

"Нет, насколько я понимаю, игры состоятся в Германии. Увы, нашему клубу придется провести два поединка в гостях. Не совсем равные условия, но это вынужденная мера из-за пандемии.

Нельзя кого-либо обвинять в симпатиях к кому-то. Выбрана Германия, она дала лучшие условия для проведения "финала восьми". Сыграют без болельщиков", - приводит слова функционера "Футбольный формат".

Отметим, что на прошедшем 17 июня Исполкоме УЕФА было принято решение, в частности, что д

ва противостояния 1/8 финала ЛЕ "Интер" – "Хетафе" и "Рома" – "Севилья" будут состоять из одного матча (5–6 августа).

Остальные 6 пар, в т. ч. "Шахтер" – "Вольфсбург", выявят победителя по сумме двух встреч, как и было запланировано.

Матчи 1/4 финала состоятся 10-11 августа. 16-17 августа состоятся игры 1/2 финала.

Финал состоится в Кельне.

Напомним, первый матч 1/8 финала ЛЕ против "Вольфсбурга, прошедший 12 марта, подопечные Луиша Каштру выиграли - 2:1.

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