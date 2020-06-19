Со-промоутер экс-абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (15-0, 12 КО) Александр Красюк заявил, что его подопечный не согласен отступить от боя против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) за деньги, поскольку нацелен на статус абсолютного чемпиона мира.

"Ситуация не сильно поменялась с прошлого года. Усик был назван обязательным претендентом на пояс WBO. С того времени он сохраняет свой статус. Он использовал свой статус суперчемпиона, чтобы стать претендентом в супертяжелом весе. У него уже был бой в хэвивейте. Сейчас он готовится к бою против Чисоры и ждет объявления поединка", - заявил Красюк в интервью Bixing social.com.

"То, что мы хотим драться с Джошуа до его объединительного поединка с Фьюри – это не наше воображение, это правила. Это правила, которым нужно следовать.

Усик также стал абсолютным чемпионом мира и оставил пояса вакантными. Дал возможность кому-то другому стать чемпионом. Усик заплатил свою цену, чтобы стать обязательным претендентом.

Могли ли мы подраться с Джошуа до Пулева? В начале года у нас были некоторые непонятки. У Джошуа были обязательства перед IBF и WBO. Пулев был выбран первым, потому что мы согласились, позволили этому состояться. Но с условием, что сразу же после того, как Джошуа подерется с Пулевым, то встретиться с Усиком", - особо отметил промоутер.

"Впрочем, начались разговоры о бое Джошуа – Фьюри. Я, честно говоря, как фанат бокса, тоже хотел бы увидеть этот поединок. Но, позволю себе несколько ремарок.

Точно так же, как у Джошуа, у Фьюри есть обязательная защита. Ему нужно подраться с претендентом, чтобы стать настоящим чемпионом WBC.

Еще хочу сказать, что не только у этих двух британских парней есть амбиции стать абсолютным чемпионом мира. Амбиции украинца такие же. Единственная разница между Джошуа, Фьюри и Усиком в том, что Усик хочет стать абсолютом в двух дивизионах. Он живет этим, молится за это, делает все от себя возможное. Это не мечта, это его цель.

Как промоутер Усика, я должен защищать его интересы. Все легко, когда у нас есть у нас есть управляющие органы, которые позволяют ему стать чемпионом.

Готов ли Усик отступить за деньги? Послушайте, сейчас делается история. Думаете, какие-то деньги заставят Усика остаться в стороне? Какие деньги заставят амбициозного спортсмена отказаться от своей цели? Это не вопрос денег, это вопрос наследия", - подытожил Красюк.