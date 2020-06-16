Промоутеры Усика и Фьюри "сошлись в клинче" насчет следующего соперника украинца

Промоутер обязательного претендента на пояс WBO в супертяжелом весе Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк в Instagram ответил на предложение Боба Арума провести украинцу промежуточный бой против американца Диллиана Уайта (27-1, 18 КО), чтобы определить соперника для победителя суперпоединка между британцами - чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1; 21 КО).

"Усику не нужно ни с кем драться для того, чтобы подтвердить свой статус претендента. Он был определен обязательным претендентом WBO почти год назад, и он должен встретиться с Джошуа как можно скорее", - убежден Красюк.

Ранее глава промоутерской компании ТОР Rank и промоутер Фьюри Арум выразил сомнения в целесообразности организации поединка между Усиком и Джошуа. Арум убежден, что сперва нужно провести унифицированный поединок между чемпионами мира за звание абсолютного чемпиона.

"Я считаю, что необходимо объединить титулы в супертяжелом дивизионе. Затем у нас не будет никаких проблем с тем, чтобы победитель подрался с Диллианом Уайтом, если он до тех пор не проиграет.

Главная цель - объединить титулы, а потом надо избавиться от обязательных претендентов. Сейчас таковыми являются Диллиан Уайт и Александр Усик, идущий по линии WBO. Усик - не только великолепный боец, но и отличный человек.

Все должны сотрудничать между собой, чтобы найти выход из ситуации, который позволит устроить эти поединки", - цитирует Арума fightnews.info.

Напомним, в настоящий момент ситуация в супертяжелом весе выглядит следующим образом. Фьюри и Джошуа имеют по два обязательных боя.

Джошуа должен провести защиту пояса IBF от болгарина Пулева, а затем пояса WBO от Усика.

Фьюри – защиту и реванш с Уайлдером. Так что, формально сначала британцам придется провести по два боя, а только потом определить абсолютного чемпиона, в случае, если они эта свои два обязательных боя выиграют.