Многолетний капитан сборной Украины по футзалу перешел в российский клуб

37-летний капитан сборной Украины по футзалу Евгений Иваняк продолжит карьеру в нижегородском "Оргхиме". Контракт с голкипером рассчитан до 2023 года, сообщает официальный сайт Ассоциации мини-футбола России.

Последним клубом уроженца Запорожья был киевский "Хит". Ранее он выступал за "Запорожкокс", столичный "Интеркас", львовский "Тайм", харьковский "Локомотив", "Ураган", российскую "Дину" и армянский "Лео".

Иваняк шесть раз выигрывал чемпионат Украины и трижды становился обладателем Кубка Украины. В 2016 году Евгений вошел в десятку лучших вратарей планеты.

"Оргхим" вышел в плей-офф чемпионата России, который возобновится в августе.