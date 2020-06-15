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Многолетний капитан сборной Украины по футзалу перешел в российский клуб

Евгений Иваняк продолжит карьеру в "Оргхиме".

Многолетний капитан сборной Украины по футзалу перешел в российский клуб
Евгений Иваняк
Фото: amfr.ru/

37-летний капитан сборной Украины по футзалу Евгений Иваняк продолжит карьеру в нижегородском "Оргхиме". Контракт с голкипером рассчитан до 2023 года, сообщает официальный сайт Ассоциации мини-футбола России.

Последним клубом уроженца Запорожья был киевский "Хит". Ранее он выступал за "Запорожкокс", столичный "Интеркас", львовский "Тайм", харьковский "Локомотив", "Ураган", российскую "Дину" и армянский "Лео".

Иваняк шесть раз выигрывал чемпионат Украины и трижды становился обладателем Кубка Украины. В 2016 году Евгений вошел в десятку лучших вратарей планеты.

"Оргхим" вышел в плей-офф чемпионата России, который возобновится в августе.

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