Оспина еще не подозревает, что мяч уже на полпути к цели

В матче между "Наполи" и "Интером" определился соперник "Ювентуса" по финалу Кубка Италии. Им стал клуб из Неаполя.

Отметим, это был ответный поединок. В первом матче в Милане неаполитанцы оказались сильнее – 1:0.

Однако уже спустя 3 минуты после стартового свистка арбитра Джанлуки Рокки подопечные Антонио Конте восстановили по сумме двух встреч равновесие в счете.

Сделал это Кристиан Эриксен, и сделал это датчанин оригинально, запустив мяч с углового удара прямо между ног голкиперу Давиду Оспине. Признаем, в момент подачи углового перед колумбийским вратарем постоянно бороздили игроки "Интера", мешавшие Давиду с обзором.

Но, факт остается фактом – мяч, посланный Эриксеном никого не задел и юркнул "под фартук" голкиперу – 0:1.

Под занавес первого тайма Дрис Мертенс восстановил статус-кво в поединке – 1:1.

Отметим, пропущенный мяч надломил "нерадзурри". Лишь в заключительном отрезке матча, когда хозяева глубоко сели в оборону, у "Интера" стали возникать моменты, и они могли дожать противника. Но подопечные Дженнаро Гаттузо выстояли, и во многом благодаря сэйвам всё того же Оспины.

Однако гол Эриксена колумбийский голкипер запомнит надолго.