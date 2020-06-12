Экс-глава IAAF купировал допинговые дела российских спортсменов, чтобы спасти контракт с российскими спонсорами

Накануне экс-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламин Диак заявил французскому суду, что целенаправленно блокировал и замедлял рассмотрение допинговых дел российских спортсменов с 2011 по 2013 годы, сообщает Reuters.

Бывший высокопоставленный спортивный чиновник отметил, что делал это для спасения спонсорской сделки с российскими банками.

При этом 87-летний Диак заявил, что не стремился покрывать конкретных спортсменов перед Олимпиадой-2012 в Лондоне. По мнению Диака, рассмотрение дел могло привлечь внимание общественности и вызвать скандал, чего экс-чиновник пытался избежать.

Диак утверждает, что IAAF в тот момент переживала тяжелую финансовую ситуацию, и организации грозил кризис, если бы российские спонсоры отказались финансировать этот вид спорта.

Диак, когда-то один из самых влиятельных людей в легкой атлетике, сталкнулся с обвинениями в коррупции, отмывании денег и нарушении доверия. Обвинения несут максимальный срок 10 лет тюремного заключения.

В свою очередь, обвинение утверждает, что Диак требовал от спортсменов взятки на общую сумму 3,5 млн долл. за сокрытие их допинговых дел. Также подозревают, что деньги от российских спонсоров экс-чиновник использовал для финансирования президентской кампании в Сенегале.

С 2015 года Диак находится под домашним арестом после обвинений в коррупции. Экс-функционера также подозревают в получении взятки от заявочного комитета Токио ради поддержки при выборе столицы Олимпиады-2020.