Трехкратный российский чемпион мира по вольной борьбе сознался в употреблении допинга

Трехкратному чемпиону мира (2007, 2009, 2010), серебряному призеру Олимпийских игр-2012 в Лондоне по вольной борьбе, россиянину Билялу Махову грозит двухлетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил, сообщает news.ru, со ссылкой на ТАСС.

О том, какие санкции ему грозят, и о причинах, побудивших спортсмена пойти на нарушение антидопинговых правил, заявил сам Махов в интервью изданию.

При этом 32-летний уроженец Нальчика подчеркнул, что в тот момент, когда он сдавал допинг-пробу, он проходил лечение и ему кололи различные гормональные препараты, о которых он забыл сообщить заранее.

"Когда ко мне приехали допинг-офицеры, я только приехал из Германии после операции. Была послеоперационная реабилитация, мне кололи много разных гормональных препаратов. Я халатно отнесся к этому вопросу, не совсем уделил этому должное внимание, где нужно, не заявился", - отметил борец.

"Сейчас идут разбирательства, комиссия уже будет решать, насколько у меня был умысел или я собирался нечестно воспользоваться ситуацией. Это было во внесоревновательный период, но так как мы профессионалы, то спортсмены стоят в международном пуле. Надо было процесс контролировать, а я немножко расслабился в этом отношении, и прилетело".

Кроме того, россиянин добавил, что в настоящее время он готовит документы, в которых представлен курс реабилитации после операции.

"У меня была операция на спине, на шее и на колене, мне кололи гормональные препараты, которые восстанавливают хрящевую ткань. Эти препараты надо заранее заявлять, а я этого не сделал. Я собираю полный пакет документов, что я делал, как лечил. В любом случае взыскания будут, статья подразумевает как минимум двухлетнюю дисквалификацию".

Отмечается, что Махов сдал положительную допинг-пробу на гормон роста и может получить до четырех лет дисквалификации. Проба была взята в январе на международном турнире в Риме, где российский борец занял второе место. Махов вернулся в большой спорт в конце 2019 года после двухлетнего перерыва и ставил задачу принять участие в третьих для себя Олимпийских играх.