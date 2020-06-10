За сутки в Украине подтвердили 394 новых случая заболевания COVID-19
За сутки в Украине подтвердили 394 новых случая заболевания COVID-19
Умершего от COVID-19 волонтера Виталия Панича обокрали в больнице
Умершего от COVID-19 волонтера Виталия Панича обокрали в больнице
"Укроборонпром" уволил президента ГП "Антонов" из-за результатов проверки предприятия (обновлено)
"Укроборонпром" уволил президента ГП "Антонов" из-за результатов проверки предприятия (обновлено)
Семья из восьми человек заразилась коронавирусом в Харьковской области
Семья из восьми человек заразилась коронавирусом в Харьковской области
Порошенко сообщили о подозрении и собираются арестовать (обновлено)
Порошенко сообщили о подозрении и собираются арестовать (обновлено)
В Болградском районе Одесской области усилили карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом
В Болградском районе Одесской области усилили карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом
В Украине за сутки зафиксировали 525 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 525 новых случаев COVID-19
Андрей Шевченко и компания "Эпицентр" заключили Меморандум о сотрудничестве
Андрей Шевченко и компания "Эпицентр" заключили Меморандум о сотрудничестве
Журналисты Казанский и Гармаш будут принимать участие в заседаниях ТКГ по Донбассу (обновлено)
Журналисты Казанский и Гармаш будут принимать участие в заседаниях ТКГ по Донбассу (обновлено)
ГлавнаяСпорт

Формула-1 отказалась от проведения еще одного Гран-При в этом сезоне

Этап в Баку не состоится.

Формула-1 отказалась от проведения еще одного Гран-При в этом сезоне
Гран-При Азербайджана
Фото: f1news.ru

В Формуле-1 Гран-При Азербайджана в Баку в 2020-м году не состоится.

По информации f1news.ru, такое решение уже принято, а сотрудники оргкомитета по проведению этапа в столице Азербайджана получили соответствующие уведомления, официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

По данным итальянских СМИ, по тому же пути вскоре пойдут и этапы в Сингапуре и Японии. Но в то же время, Гран-При России, Вьетнама, США, Мексики, Бахрейна и Абу-Даби имеют хорошие шансы на то, чтобы состояться.

Согласно предварительному календарю гонка Гран-При Азербайджана должна была состояться 20 сентября, вслед за этапом в итальянской Монце.

Организаторы сезона Формулы-1 рассчитывают в 2020 году провести минимум 15 этапов, что позволит получить выплаты по телевизионным контрактам.

Напомним, в начале июня Формула-1 официально опубликовала график первых восьми гонок чемпионата.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также