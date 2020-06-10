Формула-1 отказалась от проведения еще одного Гран-При в этом сезоне

В Формуле-1 Гран-При Азербайджана в Баку в 2020-м году не состоится.

По информации f1news.ru, такое решение уже принято, а сотрудники оргкомитета по проведению этапа в столице Азербайджана получили соответствующие уведомления, официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

По данным итальянских СМИ, по тому же пути вскоре пойдут и этапы в Сингапуре и Японии. Но в то же время, Гран-При России, Вьетнама, США, Мексики, Бахрейна и Абу-Даби имеют хорошие шансы на то, чтобы состояться.

Согласно предварительному календарю гонка Гран-При Азербайджана должна была состояться 20 сентября, вслед за этапом в итальянской Монце.

Организаторы сезона Формулы-1 рассчитывают в 2020 году провести минимум 15 этапов, что позволит получить выплаты по телевизионным контрактам.

Напомним, в начале июня Формула-1 официально опубликовала график первых восьми гонок чемпионата.