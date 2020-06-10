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Украинский боксер прилетел в Лос-Анджелес для подготовки к чемпионскому бою с Рамиресом

Виктор Постол готов вернуться на Олимп.

Украинский боксер прилетел в Лос-Анджелес для подготовки к чемпионскому бою с Рамиресом
Instagram
Фото: Instagram

36-летний украинский экс-чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Виктор Постол (31-2, 12 КО) прибыл в Лос-Анджелес для подготовки к поединку с 27-летним действующим чемпионом мира по версиям WBC и WBO в той же весовой категории, американцем Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО).

"Прилетел на подготовку. Надеюсь, в этот раз бой состоится! Как у нас говорят, Бог любит троицу!", - написал Постол в Instagram, поделившись фото из Лос-Анджелеса.

Изначально бой против американца должен был состояться 9 мая на Save Mart Arena в Калифорнии, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что поединок Постол - Рамирес может состояться в августе.

Напомним, 3 октября 2015 года Постол завоевал вакантный титул чемпиона мира в поединке против аргентинца Лукас Мартина Матиссе.

23 июля 2016 года проиграл американцу Теренсу Кроуфорду объединительный бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO в 1-м полусреднем весе.

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