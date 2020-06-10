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МОК будет штрафовать спортсменов за преклонение колен в солидарность с движением Black Lives Matter

Дисциплинарные меры "будут приниматься в каждом конкретном случае".

МОК будет штрафовать спортсменов за преклонение колен в солидарность с движением Black Lives Matter
Футболисты "Боруссии" и "Герты"выражают солидарность с движением Black Lives Matter
Фото: telegraph.co.uk

На предстоящих Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио 2021 года спортсмены столкнутся с проблемами за преклонение колен в знак солидарности с движением Black Lives Matter ("Жизни чернокожих важны") , сообщает The Telegraph.

Международный олимпийский комитет (МОК) продолжит борьбу с любыми политическими акциями и будет штрафовать спортсменов за подобный акт расовой борьбы.

Ключевые принципы МОК сформулировал в январе. В частности, правило 50 "Олимпийской хартии" гласит, что "никакая демонстрация или политическая, религиозная или расовая пропаганда не допускаются ни на каких олимпийских объектах, площадках или других территориях".

В свою очередь, ФИФА призвала организаторов футбольных соревнований не наказывать футболистов за проявленные знаки солидарности с погибшим от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда. Акцию поддержали в возобновившейся недавно Бундеслиге.

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