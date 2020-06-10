МОК будет штрафовать спортсменов за преклонение колен в солидарность с движением Black Lives Matter

На предстоящих Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио 2021 года спортсмены столкнутся с проблемами за преклонение колен в знак солидарности с движением Black Lives Matter ("Жизни чернокожих важны") , сообщает The Telegraph.

Международный олимпийский комитет (МОК) продолжит борьбу с любыми политическими акциями и будет штрафовать спортсменов за подобный акт расовой борьбы.

Ключевые принципы МОК сформулировал в январе. В частности, правило 50 "Олимпийской хартии" гласит, что "никакая демонстрация или политическая, религиозная или расовая пропаганда не допускаются ни на каких олимпийских объектах, площадках или других территориях".

В свою очередь, ФИФА призвала организаторов футбольных соревнований не наказывать футболистов за проявленные знаки солидарности с погибшим от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда. Акцию поддержали в возобновившейся недавно Бундеслиге.