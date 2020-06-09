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Капитан "Пари Сен-Жермен" покидает клуб в конце этого месяца

Контракт Тьягу Силвы с парижанами заканчивается 30 июня.

Капитан "Пари Сен-Жермен" покидает клуб в конце этого месяца
Тьяго Силва
Фото: EPA/UPG

Капитан "Пари Сен-Жермен" Тьягу Силва с 1 июля становится свободным агентом – 35-летний бразилец и парижский клуб не смогли договорится о лонгировании контракта, срок которого истекает 30 июня.

По информации L`Equipe, спортивный директор клуба Леонардо уже имел беседу с Тьягу и сообщил ему решение руководства клуба.

Силва перешел в ПСЖ из "Милана" в 2012 году. С тех пор он сыграл 310 поединков, забил 17 голов и отдал 5 ассистов.

На счету капитана парижского клуба шесть титулов чемпиона Франции, четыре Кубка, пять Кубков лиги и шесть Суперкубков страны.

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