В рамках 27-го тура чемпионата Венгрии команда украинца Сергея Реброва принимала претендента на бронзовые медали - "Диошдьера".

Матч завершился победой хозяев – 3:0.

Все голы были забиты после перерыва. Особенно красочным выдался второй гол "Фради".

Украинский легионер "Ференцвароша" Александр Зубков подхватил мяч на бровке, сместился к углу штрафной площади и неотразимо пробил по диагонали. Для Александра этот гол стал десятым в этом сезоне в чемпионате Венгрии.

Примечательно, что украинцу понадобилось лишь 18 секунд после того, как "Диошдьер" разыграл мяч с центра поля после пропущенного первого гола.

Гол Зубкова - с 1.05 трансляции.

"Ференцварош" на всех порах идет к защите своего прошлогоднего титула – ближайший соперник – "Фехервар" отстает на 9 очков.

Напомним, Ребров является одним из вероятных кандидатов на пост главного тренера киевского "Динамо".