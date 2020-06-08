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Столица Португалии выиграла борьбу за проведение плей-офф Лиги Чемпионов

Лиссабон получит право на проведение финальных матчей турнира.

Столица Португалии выиграла борьбу за проведение плей-офф Лиги Чемпионов
"Эштадиу да Луж"
Фото: koflerkompanie.com

Домашний стадион "Бенфики" "Эштадиу да Луж" получит право на проведение матчей плей-офф Лиги Чемпионов в этом сезоне, сообщает Bild.

УЕФА планирует провести в одном городе блиц-турнир, начиная с четвертьфиналов. И шансы португальской столицы провести остаток матчей у себя предпочтительней, чем у ее конкурентов – Франкфурта и Москвы.

Во-первых, в столице России по-прежнему слишком много больных коронавирусом.

Кроме того, и сам Лиссабон обладает рядом значительных преимуществ:

  • в турнире больше не осталось португальских клубов, а потому ни у кого не будет домашнего преимущества;
  • Португалия выполнит политические требования УЕФА (освобождение от налогов);
  • в Лиссабоне достаточное количество стадионов.

Окончательное решение о формате остатка сезона УЕФА должен принять 17 июня по итогам заседания Исполкома.

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