Столица Португалии выиграла борьбу за проведение плей-офф Лиги Чемпионов

Домашний стадион "Бенфики" "Эштадиу да Луж" получит право на проведение матчей плей-офф Лиги Чемпионов в этом сезоне, сообщает Bild.

УЕФА планирует провести в одном городе блиц-турнир, начиная с четвертьфиналов. И шансы португальской столицы провести остаток матчей у себя предпочтительней, чем у ее конкурентов – Франкфурта и Москвы.

Во-первых, в столице России по-прежнему слишком много больных коронавирусом.

Кроме того, и сам Лиссабон обладает рядом значительных преимуществ:

в турнире больше не осталось португальских клубов, а потому ни у кого не будет домашнего преимущества;

Португалия выполнит политические требования УЕФА (освобождение от налогов);

в Лиссабоне достаточное количество стадионов.

Окончательное решение о формате остатка сезона УЕФА должен принять 17 июня по итогам заседания Исполкома.