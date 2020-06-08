Столица Португалии выиграла борьбу за проведение плей-офф Лиги Чемпионов

Домашний стадион "Бенфики" "Эштадиу да Луж" получит право на проведение матчей плей-офф Лиги Чемпионов в этом сезоне, сообщает Bild.
УЕФА планирует провести в одном городе блиц-турнир, начиная с четвертьфиналов. И шансы португальской столицы провести остаток матчей у себя предпочтительней, чем у ее конкурентов – Франкфурта и Москвы.
Во-первых, в столице России по-прежнему слишком много больных коронавирусом.
Кроме того, и сам Лиссабон обладает рядом значительных преимуществ:
- в турнире больше не осталось португальских клубов, а потому ни у кого не будет домашнего преимущества;
- Португалия выполнит политические требования УЕФА (освобождение от налогов);
- в Лиссабоне достаточное количество стадионов.
Окончательное решение о формате остатка сезона УЕФА должен принять 17 июня по итогам заседания Исполкома.