Роналду стал первым футболистом-миллиардером, - Forbes

Фото: Sportimage/PA Images Криштиану Роналду

Криштиану Роналду и Лионель Месси вот уже десятилетие сражаются за статус лучшего футболиста мира. И если по числу "Золотых мячей" аргентинец опережает португальца на одну единицу (6 против 5), то по количеству заработанных за карьеру денег звездный форвард "Ювентуса" вне конкуренции - Криштиану стал первым игроком-миллиардером в истории футбола, информирует Forbes.

Однако 35-летний португалец стал только третьим спортсменом, заработавшим $1 млрд за карьеру. Роналду опередили гольфист Тайгер Вудс (в 2009 году) и боксер Флойд Мейвезер (2017).

Криштиану за свою 17-летнюю спортивную карьеру заработал $650 млн в качестве зарплаты профессионального футболиста. Остальной заработок – от различных спонсорских контрактов.

За прошедший год Роналду заработал $105 млн (до уплаты налогов) и занял четвертое место в рейтинге 100 самых высокооплачиваемых звезд 2020 года по версии Forbes.