Клубы Английской Премьер-Лиги согласились провести часть оставшихся матчей сезона на нейтральных аренах

В Английской Премьер-Лиге достигли принципиальной договоренности о проведении нескольких из оставшихся матчей сезона 2019/20 на нейтральных полях, сообщает telegraph.co.uk.

Изначально клубы были против такой перспективы из-за потери доходов от спонсорских контрактов, которые действуют для их домашних арен.

Однако под давлением британской полиции клубы были вынуждены пойти на компромисс.

В частности, правоохранители опасались, что в случае завоевания титула "Ливерпулем" на "Энфилде", они не смогут обеспечить безопасность болельщикам в условиях еще действующего на Туманном Альбионе карантине.

Совет согласовал, что на нейтральных полях сыграют небольшое число матчей. Решение по каждому будет приниматься отдельно.

Ранее владельцы клубов разрешили в остатке сезона проводить до пяти замен в матче, также одобрили увеличение максимального количества игроков на скамейке запасных с 7 до 9.

В АПЛ сезон планируется возобновить 17 июня.