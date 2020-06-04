"Барселона" отказалась от трансфера Неймара: у каталонцев попросту нет денег

"Барселона" отказалась от идеи возвращения бразильского форварда Неймара из "Пари Сен-Жермен" в ближайшее трансферное окно, сообщает sport.es.

Перед тем, как разразилась пандемия коронавируса, "Барселона" хотела приобрести аргентинца Лаутаро Мартинеса и Неймара этим летом. Идея состояла в том, чтобы во главе с Лионелем Месси сформировать лучшую атаку в мире, но их планам не суждено сбыться.

Каталонцы в условиях финансового кризиса вынуждены расставить приоритеты.

Парижане готовы продать бразильца за 175 млн евро. При этом ПСЖ заявляет, что их интересует только чистая продажа форварда и они не намерены включать в сделку других игроков.

В свою очередь, аппетиты "Интера" за Мартинеса куда скромнее. Напомним, отступные Лаутаро составляют "всего" 111 млн евро.

И выбор боссов "блаугранас" куда как очевиден.