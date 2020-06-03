Игрокам "Барселоны" от руководства клуба поступило повторное предложение сокращения зарплат: они отказались

Только за один квартал "Барселоне" удалось сэкономить порядка 40 млн евро.

Игрокам каталонской "Барселоны" от руководства клуба вновь поступило предложение с просьбой об уменьшении зарплаты на фоне финансового кризис, сообщает RAC1.

Однако на сей раз номер не прошел: футболисты ответили отказом, объяснив свое решение скорым возобновлением чемпионата Испании.

Отмечается, что "Барселоне" удалось сэкономить порядка 40 млн евро, благодаря первой договоренности с игроками в течение трех месяцев уменьшить оклады на 17%.

Напомним, что в "Барселоне" пять футболистов переболели коронавирусом.