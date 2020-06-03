Премьер Армении заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
Премьер Армении заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом
В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом
Ігор Палиця: "Ви переоцінюєте бажання Коломойського гратися в політику. Він вже награвся"
Ігор Палиця: "Ви переоцінюєте бажання Коломойського гратися в політику. Він вже награвся"
Євгенія Кравчук: «Уряд Гончарука був менш досвідченим, але він був більш "своїм"»
Євгенія Кравчук: «Уряд Гончарука був менш досвідченим, але він був більш "своїм"»
Украина готовится открыть первые КПВВ на Донбассе после 10 июня
Украина готовится открыть первые КПВВ на Донбассе после 10 июня
Судью Барышевского райсуда, вынесшую решение по SkyUp, не могут отчислить из-за больничного
Судью Барышевского райсуда, вынесшую решение по SkyUp, не могут отчислить из-за больничного
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
В аппарате Минздрава обнаружили первый случай заболевания COVID-19
В аппарате Минздрава обнаружили первый случай заболевания COVID-19
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
ГлавнаяСпорт

Игрокам "Барселоны" от руководства клуба поступило повторное предложение сокращения зарплат: они отказались

Только за один квартал "Барселоне" удалось сэкономить порядка 40 млн евро.

Игрокам "Барселоны" от руководства клуба поступило повторное предложение сокращения зарплат: они отказались
"Барселона"
Фото: barcelona.com

Игрокам каталонской "Барселоны" от руководства клуба вновь поступило предложение с просьбой об уменьшении зарплаты на фоне финансового кризис, сообщает RAC1.

Однако на сей раз номер не прошел: футболисты ответили отказом, объяснив свое решение скорым возобновлением чемпионата Испании.

Отмечается, что "Барселоне" удалось сэкономить порядка 40 млн евро, благодаря первой договоренности с игроками в течение трех месяцев уменьшить оклады на 17%.

Напомним, что в "Барселоне" пять футболистов переболели коронавирусом.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также