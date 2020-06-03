Президент Top Rank намерен организовать камбэк Мэнни Пакьяо мегафайтом

Президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум намерен организовать поединок между чемпионом мира по версии WBO в полусреднем дивизионе Теренсом Кроуфордом (36-0, 27 КО) и первым и, на данный момент, единственным боксером, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО), который на данный момент обладает титулом WBA в этом же весе.

По словам Арума, бой между 32-летним американцем и 41-летним легендарным филиппинцем может пройти в экзотическом для бокса Королевстве Бахрейн.

"Мы надеемся устроить бой Кроуфорда с Пакьяо в этом году. Вместе с нашими друзьями из MTK мы ведем серьезные переговоры о проведении крупных поединков в Бахрейне с компанией шейхов, связанной с боксом. Вскоре мы выпустим пресс-релиз о наших договоренностях. Я бы хотел организовать несколько крупных ивентов в Бахрейне. Посмотрим, как все сложится. Все желают проводить боксерские шоу до тех пор, пока не приходится тратить деньги. Однако я думаю, что в случае с Бахрейном у нас есть хорошие шансы довести сделку до ума", - цитирует Арума mmaboxing.ru.

Напомним, последний раз "Пак Мэн" выходил на ринг 20 июля 2019 года, когда по очкам раздельным решением судей (113-114 и дважды 115-112) победил Кита Турмана и отобрал у американца пояс чемпиона мира по версии WBA.