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"Карпаты" пропустят и второй после рестарта матч чемпионата Украины из-за коронавируса

В составе "зелено-белых" увеличилось количество инфицированных.

"Карпаты" пропустят и второй после рестарта матч чемпионата Украины из-за коронавируса
"Карпаты" - "Ворскла"
Фото: ФК "Карпаты"

Матч 25-го тура чемпионата Украинской Премьер-лиги между "Ворсклой" и "Карпатами" скорее всего не состоится.

Об этом сообщил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий. Причиной является то, что в составе львовского клуба увеличилось число зараженных коронавирусом.

"Ждем от "Карпат" официальное письмо, ждем подтверждения. Но пока есть информация, что у них увеличилось количество инфицированных. Сейчас будем с клубами и УАФ проделывать план, что делать дальше. Футболисты должны пойти на двухнедельную изоляцию.

Сейчас план выглядит следующим образом – ближайший матч с "Ворсклой" на 99% не состоится. А дальше все ребята с отрицательными результатами закрываются на базе. Дополнительно вызывают футболистов молодежного состава, проводят тестирование. Если у них тесты отрицательные, то таким составом "Карпаты" будут доигрывать чемпионат", - цитирует Дикого ua.tribuna.com.

Добавим, что по информации журналиста Игоря Бурбаса, в "Карпатах" выявлено уже 13 инфицированных коронавирусом.

Напомним, в матче предыдущего тура "Карпаты" также участия не приняли.

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