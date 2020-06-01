Срок активации одного из главных пунктов в контракте Месси с "Барселоной" истек

Лео не сможет в одностороннем порядке покинуть "Барсу" этим летом.

Пункт контракта, позволяющий Лионелю Месси бесплатно покинуть "Барселону" этим летом, истек в выходные, сообщает ESPN со ссылкой на собственную инсайдерскую информацию.

Это означает, что аргентинец останется на "Ноу Камп" еще как минимум на 12 месяцев.

В контракте 32-летнего форварда с каталонским клубом, пролонгированного в 2017 году, был прописан пункт, по условиям которого он имел право уйти из коллектива бесплатно в летнее межсезонье. При этом срок активации этого пункта завершался в последний день весны.

Представители Месси не стали комментировать данную новость, заявив, что не обсуждают вопросы, касающиеся соглашения футболиста.

Действующий контракт Лео с "Барселоной" рассчитан до лета 2021 года.

Форвард защищает цвета клуба на протяжении всей своей карьеры. В нынешнем сезоне он провел 22 матча в чемпионате Испании, в которых отметился 19 голами и 12 результативными передачами.