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Итальянская Серии А планирует 42 дня подряд проводить матчи после возобновления сезона

Тиффози уже заждались возвращения чемпионата.

Итальянская Серии А планирует 42 дня подряд проводить матчи после возобновления сезона
Фото: ESPN

В Серии А планируют проводить матчи каждый день после рестарта сезона, сообщает Corriere dello Sport.

С учетом того, что возобновление матчей чемпионата намечено на 20 июня, а заключительный тур провести 2 августа, получается, что в течении 42 дней подряд болельщики будут наслаждаться матчами внутреннего чемпионата.

Поединки в интересах телевидения и клубов будут начинаться в разное время.

По понедельникам начало матчей запланировано на 20:00 (по киевскому времени), по вторникам, средам и четвергам - на 18:00 и 20:00. Каждую пятницу будет одна игра в 20:00, а по выходным - три: в 16:15, 18:30 и 20:45.

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