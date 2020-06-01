Итальянская Серии А планирует 42 дня подряд проводить матчи после возобновления сезона

В Серии А планируют проводить матчи каждый день после рестарта сезона, сообщает Corriere dello Sport.

С учетом того, что возобновление матчей чемпионата намечено на 20 июня, а заключительный тур провести 2 августа, получается, что в течении 42 дней подряд болельщики будут наслаждаться матчами внутреннего чемпионата.

Поединки в интересах телевидения и клубов будут начинаться в разное время.

По понедельникам начало матчей запланировано на 20:00 (по киевскому времени), по вторникам, средам и четвергам - на 18:00 и 20:00. Каждую пятницу будет одна игра в 20:00, а по выходным - три: в 16:15, 18:30 и 20:45.