Владелец клуба НБА призвал Лигу разрешить использовать игроками допинг

Владелец "Даллас Маверикс" Марк Кьюбан призвал руководство НБА разрешить игрокам использовать допинг.

В частности, бизнесмен хочет, чтобы Лига одобрила использование гормона роста.

"Пришло время признать, что гормон роста человека может положительно влиять на восстановление после травм. Я финансировал это исследование, чтобы спортсмены могли возвращаться в строй и заниматься любимым делом.

Причина, по которой гормон роста запрещен, заключается в том, никаких исследований на эту тему не было. Пару лет назад я сказал: «Если никаких данных нет, давайте выясним, помогает ли он восстановлению от травм». Мы организовали исследование в Университете Мичигана, и выяснилось, что гормон роста значительно сокращает срок восстановления. Это первый шаг, и я надеюсь, что МОК, НБА и другие лиги инициируют дальнейшие исследования", - заявил Кьюбан в интервью ESPN.