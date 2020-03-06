Новому министру пришлось оправдываться перед "слугами" за поддержку Порошенко
Новому министру пришлось оправдываться перед "слугами" за поддержку Порошенко
Бывшему футболисту дали 4 года за ДТП, в котором погиб экс-игрок сборной Украины Сергей Закарлюка
Бывшему футболисту дали 4 года за ДТП, в котором погиб экс-игрок сборной Украины Сергей Закарлюка
Федір Лапій: "В українців мало шансів отримати вакцину проти коронавірусу"
Федір Лапій: "В українців мало шансів отримати вакцину проти коронавірусу"
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
В Китае снова зафиксирован рост заболеваний коронавирусом
В Китае снова зафиксирован рост заболеваний коронавирусом
Шмыгаль выступил за подачу воды в Крым "цистернами, канистрами, бутлями" (обновлено)
Шмыгаль выступил за подачу воды в Крым "цистернами, канистрами, бутлями" (обновлено)
Ученые обнаружили более агрессивный подтип коронавируса
Ученые обнаружили более агрессивный подтип коронавируса
В Киеве произошел взрыв петарды в вагоне метро, никто не пострадал (обновлено)
В Киеве произошел взрыв петарды в вагоне метро, никто не пострадал (обновлено)
В лучшем случае от коронавируса погибнет 15 млн человек, а мировой ВВП потеряет $2,4 трлн, - ученые
В лучшем случае от коронавируса погибнет 15 млн человек, а мировой ВВП потеряет $2,4 трлн, - ученые
ГлавнаяСпорт

Самый дорогой игрок в истории "Реала" померился ростом с баскетболистом НБА

Вышло забавное фото.

Эден Азар
Фото: Talksport
Эден Азар

Полузащитник "Реала" Эден Азар, который готовится в США к операции на травмированном голеностопе, встретился с лидером клуба НБА "Даллас Маверикс" Кристапсом Порзингисом.

Спортсмены решили сделать совместное фото, которое вышло довольно забавным.

И это не удивительно, ведь рост бельгийца 175 см., а латыш выше на 46 см.

Что касается самого дорогого футболиста в истории "Королевского клуба", то, скорее всего, клубный сезон для него завершен, но бельгиец надеется принять участие в Евро-2020.

На его счету лишь 15 матчей в нынешнем сезоне, где он забил один мяч и сделал пять голевых передач. Прошлым летом Эден перешел из "Челси" за 100 млн евро, за счет всевозможных бонусов эта сумма может увеличиться на 40%.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также