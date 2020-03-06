Фото: Talksport Эден Азар

Полузащитник "Реала" Эден Азар, который готовится в США к операции на травмированном голеностопе, встретился с лидером клуба НБА "Даллас Маверикс" Кристапсом Порзингисом.

Спортсмены решили сделать совместное фото, которое вышло довольно забавным.

И это не удивительно, ведь рост бельгийца 175 см., а латыш выше на 46 см.

Что касается самого дорогого футболиста в истории "Королевского клуба", то, скорее всего, клубный сезон для него завершен, но бельгиец надеется принять участие в Евро-2020.

На его счету лишь 15 матчей в нынешнем сезоне, где он забил один мяч и сделал пять голевых передач. Прошлым летом Эден перешел из "Челси" за 100 млн евро, за счет всевозможных бонусов эта сумма может увеличиться на 40%.