Экс-голкипер "Реала" получил 8-матчевую дисквалификацию и крупный штраф

Бывший вратарь "Реала", выступающий ныне в английском Чемпионшипе за "Лидс Юнайтед", Кико Касилья был дисквалифицирован на 8 матчей за проявления расизма.

Столь суровое наказание испанец получил за фразу "гребаный ниггер" в адрес нападающего "Чарльтона" Джонатана Леко, сообщает The Guardian.

Кроме того, Касилья оштрафован на 60 тыс. фунтов и обязан пройти обучающий курс против расовой дискриминации.

Отметим, что из-за своего наказания первый номер "Лидса" пропустит почти весь остаток сезона, вернувшись лишь на три последних матча.

Кико перешел в "Лидс" в зимнюю трансферную кампанию из "Реала", контракт вратаря с клубом рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне испанец провел 37 матчей во всех турнирах за "Юнайтед".

"Лидс" занимает вторую строчку Чемпионшипа, набрав 68 очков после 36 туров, лишь одно очко уступая "Вест Бромвичу".