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Над "Барселоной" нависла угроза проведения матчей без зрителей

Министерство здравоохранения Испании дало свои рекомендации.

Над "Барселоной" нависла угроза проведения матчей без зрителей
"Ноу Камп" без зрителей
Фото: EPA/UPG

На следующей неделе вновь возобновятся еврокубки.

В частности, 10 и 11 марта пройдут матчи Лиги Чемпионов, а 12 числа будут сыграны поединки Лиги Европы.

Однако некоторые поединки еврокубков могут пройти без зрителей, сообщает Marca.

В частности, Министерство здравоохранения Испании рекомендует провести матчи "Барселона" - "Наполи" и "Валенсия" - "Аталанта" в ЛЧ при пустых трибунах, дабы предотвратить распространение коронавируса.

Отметим, что в обоих поединках соперником испанских клубов будут клубы из Италии - страны, где образовался европейский очаг коронавируса.

"Летучие мыши" также могут провести поединок против "Алавеса" без зрителей уже в Ла Лиге.

Эту информацию подтвердила и государственный секретарь спорта Испании Ирен Лосано.

Кроме того, сообщается, что еще два испано-итальянские противостояния в 1/8 финала Лиги Европы: "Хетафе" - "Интер" и "Севилья" и "Рома" также могут пройти за закрытыми дверями.

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