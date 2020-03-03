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Матч Лиги Чемпионов могут провести за закрытыми дверями в связи с эпидемией коронавируса

"Ювентус" и "Лион" могут сыграть без зрителей.

Матч Лиги Чемпионов могут провести за закрытыми дверями в связи с эпидемией коронавируса
"Альянц Арена" в Турине
Фото: ФК "Ювентус"

Ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Ювентусом" и "Лионом", который намечен на 17 марта в Турине, может пройти при закрытых трибунах, сообщает L’Equipe.

Потенциальное ограничение связано с эпидемией коронавируса в Италии, в частности на севере этой страны.

Также под вопросом проведение матча между "Пари Сен-Жермен" и дортмундской "Боруссией", который состоится неделей ранее в Париже.

Напомним, матч Серии А в Турине между "Ювентусом" и "Интером" был перенесен на 13 мая. Изначально встречу планировали провести при пустых трибунах.

Также на завтрашнем матче "бьянконери" с "Миланом" в полуфинале Кубка Италии будет действовать ограничение на посещение фанатами из регионов под карантином.

Добавим, что первый матч между "Юве" и "Лионом" завершился минимальной победой французской команды (1:0).

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