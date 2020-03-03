Составлен рейтинг лучших игроков в истории Английской Премьер-Лиги

Известный британский портал FourFourTwo определился с топ-100 футболистов за все времена существования Английской Премьер-Лиги.
Замыкает номинацию нынешний главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сольскьяер.
Стоит отметить, что первая десятка представлена семью футболистами, которые играли в Манчестере, причем пять из них – за "Юнайтед".
Лидерство в рейтинге удерживает легендарный французский форвард "Арсенала" Тьерри Анри, а второе место занимает экс-хавбек МЮ Криштиану Роналду.
В тройку также вошел лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер, выступавший за "Ньюкасл".
Топ-20 лучших игроков АПЛ в истории от FourFourTwo:
- Тьерри Анри (Арсенал);
- Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед);
- Алан Ширер (Ньюкасл);
- Уэйн Руни (Эвертон, Манчестер Юнайтед);
- Эрик Кантона (Лидс, Манчестер Юнайтед);
- Фрэнк Лэмпард (Вест Хэм, Челси, Манчестер Сити);
- Пол Скоулз (Манчестер Юнайтед);
- Стивен Джеррард (Ливерпуль);
- Рой Кин (Ноттингем Форест, Манчестер Юнайтед);
- Патрик Виейра (Арсенал, Манчестер Сити);
- Райан Гиггз (Манчестер Юнайтед);
- Джон Терри (Челси, Астон Вилла);
- Рио Фердинанд (Вест Хэм, Лидс, Манчестер Юнайтед, Куинз Парк Рейнджерс);
- Эшли Коул (Арсенал, Челси);
- Серхио Агуэро (Манчестер Сити);
- Мохамед Салах (Челси, Ливерпуль);
- Петр Чех (Челси, Арсенал);
- Деннис Бергкамп (Арсенал);
- Венсан Компани (Манчестер Сити);
- Петер Шмейхель (Манчестер Юнайтед, Астон Вилла, Манчестер Сити).