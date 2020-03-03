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Составлен рейтинг лучших игроков в истории Английской Премьер-Лиги

Профильное издание назвало величайших футболистов английского футбола, начиная с 1992 года.

Фото: FourFourTwo

Известный британский портал FourFourTwo определился с топ-100 футболистов за все времена существования Английской Премьер-Лиги.

Замыкает номинацию нынешний главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сольскьяер.

Стоит отметить, что первая десятка представлена семью футболистами, которые играли в Манчестере, причем пять из них – за "Юнайтед".

Лидерство в рейтинге удерживает легендарный французский форвард "Арсенала" Тьерри Анри, а второе место занимает экс-хавбек МЮ Криштиану Роналду.

В тройку также вошел лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер, выступавший за "Ньюкасл".

Топ-20 лучших игроков АПЛ в истории от FourFourTwo:

  1. Тьерри Анри (Арсенал);
  2. Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед);
  3. Алан Ширер (Ньюкасл);
  4. Уэйн Руни (Эвертон, Манчестер Юнайтед);
  5. Эрик Кантона (Лидс, Манчестер Юнайтед);
  6. Фрэнк Лэмпард (Вест Хэм, Челси, Манчестер Сити);
  7. Пол Скоулз (Манчестер Юнайтед);
  8. Стивен Джеррард (Ливерпуль);
  9. Рой Кин (Ноттингем Форест, Манчестер Юнайтед);
  10. Патрик Виейра (Арсенал, Манчестер Сити);
  11. Райан Гиггз (Манчестер Юнайтед);
  12. Джон Терри (Челси, Астон Вилла);
  13. Рио Фердинанд (Вест Хэм, Лидс, Манчестер Юнайтед, Куинз Парк Рейнджерс);
  14. Эшли Коул (Арсенал, Челси);
  15. Серхио Агуэро (Манчестер Сити);
  16. Мохамед Салах (Челси, Ливерпуль);
  17. Петр Чех (Челси, Арсенал);
  18. Деннис Бергкамп (Арсенал);
  19. Венсан Компани (Манчестер Сити);
  20. Петер Шмейхель (Манчестер Юнайтед, Астон Вилла, Манчестер Сити).
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