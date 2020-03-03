Составлен рейтинг лучших игроков в истории Английской Премьер-Лиги

Профильное издание назвало величайших футболистов английского футбола, начиная с 1992 года.

Фото: FourFourTwo

Известный британский портал FourFourTwo определился с топ-100 футболистов за все времена существования Английской Премьер-Лиги.

Замыкает номинацию нынешний главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сольскьяер.

Стоит отметить, что первая десятка представлена семью футболистами, которые играли в Манчестере, причем пять из них – за "Юнайтед".

Лидерство в рейтинге удерживает легендарный французский форвард "Арсенала" Тьерри Анри, а второе место занимает экс-хавбек МЮ Криштиану Роналду.

В тройку также вошел лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер, выступавший за "Ньюкасл".

Топ-20 лучших игроков АПЛ в истории от FourFourTwo: