Впервые этап Кубка мира по биатлону пройдет без зрителей

Трибуны в Нове-Место будут пустовать.

Седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Моравия) пройдет без зрителей. Такое решение принял Совет государственной безопасности Чехии из-за распространения коронавируса, сообщает idnes.cz.

Кроме того, Советом было принято решение прервать прямые рейсы из Южной Кореи и северных итальянских городов Милана, Бергамо, Болоньи и Венеции.

В Чехии зафиксированы уже три случая заражения коронавирусом нового типа. На соревнованиях в Нове-Место ожидалось до 100 тыс. зрителей.

Ранее сообщалось, что этап в Нове-Место может быть отменен.

Этап Кубка мира в Нове-Место пройдет с 5 по 8 марта. В Чехии состоятся спринтерские гонки, классические эстафеты и масс-старты.