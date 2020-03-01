Зинченко выиграл с "Манчестер Сити" очередной титул

В воскресном финале на "Уэмбли" клуб Александра Зинченко – "Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" (2:1) и в третий раз кряду стал обладателем Кубка Английской лиги.

Фото: EPA/UPG Александр Зинченко в борьбе с Мбвана Саматтой

Украинец оттрубил от звонка до звонка.

Несмотря на вполне конкурентный счет, преимущество чемпиона Англии было ощутимое. В составе победителей следует отметить молодого Фила Фодена и Родри, которые доставили уйму проблем сопернику.

В свою очередь, "Астон Вилла", дожив до эндшпиля, могла и перевести встречу в овертайм, но "горожан" в одном из эпизодов спас голкипер Клаудио Браво.