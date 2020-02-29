Руководство "Реала" и Ла Лиги пригласило клуб из Уханя на завтрашний матч с "Барселоной"

Мадридский "Реал" совместно с Ла Лигой в знак солидарности с китайским клубом "Ухань Чжоэр", который базируется в городе-очаге коронавируса, пригласил игроков команды на предстоящее "Эль Класико", сообщает AS.

Китайская команда находится в Европе с конца декабря. В Испании "Ухань Чжоэр" готовились к новому сезону Суперлиги.

Однако после начала вспышки эпидемии игроки и представители команды решили не возвращаться в Китай.

Отмечается, что "Ухань Чжоэр" в полном составе получил приглашение посетить матч 26-го тура чемпионата Испании "Реал" - "Барселона", который состоится завтра на "Сантьяго Бернабеу".