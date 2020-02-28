Украинскую двукратную чемпионку Европы по бегу уличили в применении допинга

Срок дисквалификации Натальи Кроль пока не определен.

25-летнюю украинскую бегунью, двукратную чемпионку Европы по бегу на 800 метров (Амстердам-2016 и Берлин-2018) Наталью Кроль (в девичестве Прищепу) уличили в применении запрещенного препарата, сообщается на официальном сайте Athletics Integrity Unit.

В независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике, которая является отделом Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщили, что в организме Натальи нашли запрещенное вещество — гидрохлоротиазид.

Уведомление об этом было получено 23-го февраля. Срок дисквалификации украинской спортсменки не уточняется.

Напомним, Кроль является также победительницей Европейских игр-2019 в командных соревнованиях.