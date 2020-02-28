В столице Португалии прошел ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Бенфика" принимала "Шахтер".

Поединок проходил в ритме качель, и завершился сверхрезультативной ничьей 3:3.

Счет был открыт на 9-й минуте после точного удара Луиш Пицци – 1:0 повели хозяева.

Последующие 3 гола также были на счету футболистов "Бенфики". Причем, дублем отметился Рубен Диаш. Правда, один из голов защитник "орлов" умудрился забить в собственные ворота.

Тем не менее, к 47-й минуте "Бенфика" выигрывала 3:1, что, с учетом первой встречи в Харькове (2:1 в пользу "Шахтера"), вполне устраивало хозяев.

Однако голы Тараса Степаненко и Алана Патрика вывели подопечных Луиша Каштро в 1/8 финала.

В пятницу пройдет жеребьевка, в ходе которой "горняки" узнают своего соперника.

Обновление. Обзор матча "Бенфика" - "Шахтер" - на сайте официального вещателя ЛЕ.