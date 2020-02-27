«Что случилось? Все ищут Тигипко…»
«Что случилось? Все ищут Тигипко…»
Епідемія страху, або Чому закриваються туберкульозні диспансери в Україні
Епідемія страху, або Чому закриваються туберкульозні диспансери в Україні
Польша опровергла наличие коронавируса в стране (Обновлено)
Польша опровергла наличие коронавируса в стране (Обновлено)
Андрей Загороднюк: «С точки зрения безопасности, «Минские соглашения» нам подходят»
Андрей Загороднюк: «С точки зрения безопасности, «Минские соглашения» нам подходят»
На пикете под Офисом президента мужчина совершил самоподжог (обновлено)
На пикете под Офисом президента мужчина совершил самоподжог (обновлено)
В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19
В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19
​Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источники
​Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источники
В Киеве найден мертвым бизнесмен из Кривого Рога Вульф
В Киеве найден мертвым бизнесмен из Кривого Рога Вульф
NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
ГлавнаяСпорт

Хакер взломал почту главного тренера "Манчестер Сити" и требовал крупный выкуп

30-летний нарушитель уже арестован.

Хакер взломал почту главного тренера "Манчестер Сити" и требовал крупный выкуп
Хосеп Гвардиола
Фото: theathletic.com

Полиция Манчестера арестовала хакера за незаконное проникновение в электронную почту главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, сообщает xsport.ua, ссылаясь на The Sun.

По информации источника, 30-летний экс-сотрудник футбольной базы "Манчестер Сити" в сезоне 2016/17 получил доступ ко всем данным, которые связаны с МС, а затем ему удалось взломать почту Гвардиолы.

Отметим, что хакер хотел получить 100 тыс. евро за продажу информации, которая находится в личной почте испанца.

Нарушитель закона был обнаружен полицией, в его доме прошел обыск, и он был арестован.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" переиграл на выезде "Реал" (2:1).

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также