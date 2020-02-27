Хакер взломал почту главного тренера "Манчестер Сити" и требовал крупный выкуп

Полиция Манчестера арестовала хакера за незаконное проникновение в электронную почту главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, сообщает xsport.ua, ссылаясь на The Sun.

По информации источника, 30-летний экс-сотрудник футбольной базы "Манчестер Сити" в сезоне 2016/17 получил доступ ко всем данным, которые связаны с МС, а затем ему удалось взломать почту Гвардиолы.

Отметим, что хакер хотел получить 100 тыс. евро за продажу информации, которая находится в личной почте испанца.

Нарушитель закона был обнаружен полицией, в его доме прошел обыск, и он был арестован.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" переиграл на выезде "Реал" (2:1).