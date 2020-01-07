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Гвардиола назвал две команды, которые он не возглавит ни при каких обстоятельствах

"Реал" и "Манчестер Юнайтед" в этом списке.

Гвардиола назвал две команды, которые он не возглавит ни при каких обстоятельствах
Хосеп Гвардиола
Фото: EPA/UPG

Накануне первого полуфинального матча Кубка Английской лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", который состоится сегодня, наставник "горожан" Хосеп Гвардиола дал традиционное интервью прессе.

На нем каталонский специалист, в частности, заявил, что никогда не будет тренировать МЮ и мадридский "Реал".

"После "Сити" я никогда не буду тренировать "Манчестер Юнайтед", так же, как я бы не стал тренировать "Реал" после "Барселоны".

Я лучше бы уехал на Мальдивы, если бы у меня не было никаких предложений. Хотя, может быть, не на Мальдивы, потому что там нет полей для гольфа", - цитирует Гвардиолу The Guardian.

Ранее Гвардиола назвал точную дату своего возвращения в "Барселону".

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