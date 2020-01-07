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"Вальядолид" отказывается возвращать Лунина в "Реал"

У украинца дефицит игрового времени.

"Вальядолид" отказывается возвращать Лунина в "Реал"
Андрей Лунин
Фото: ФК "Вальядолид"

Украинский вратарь Андрей Лунин, принадлежащий "Реалу", и которого мадридский клуб решил вернуть из аренды в "Вальядолиде", может остаться в нынешнем клубе, сообщает AS.

Однако, как информирует издание, "Вальядолид" не собирается отпускать украинца в середине сезона, рассчитывая на него.

Нынешний клуб вратаря сборной Украины считает, что Лунин может получить шанс в любой момент, или как минимум будет регулярно играть в Кубке Испании.

Напомним, в нынешнем сезоне Андрей провел за "Вальядолид" лишь один поединок и именно в Copa del Rey.

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