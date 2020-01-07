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Вандалы изуродовали статую игрока "Манчестер Юнайтед"

Осквернен монумент Алексиса Санчеса в Чили.

Злоумышленники повредили статую полузащитника "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса, расположенную в родном городе чилийца – Токопилья, сообщает The Sun.

Фото: The Sun

Неизвестные разбили переднюю часть головы, расцарапали футболку, а также частично повредили правую ногу памятника.

Фото: The Sun

До сих пор не понятны мотивы действий вандалов. Алексис является одним из самых популярных игроков сборной Чили - в составе национальной команды он дважды побеждал на Кубке Америки, а также становился серебряным призером Кубка конфедераций.

Санчес также является лучшим бомбардиром в истории сборной Чили.

В настоящее время чилиец выступает за итальянский клуб "Интернационале" на правах аренды.

Это не первый случай вандализма в отношении памятников футболистов. Ранее сообщалось, что в Швеции неизвестные опрокинули статую Златана Ибрагимовича.

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