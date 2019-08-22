Владельцем Range Rover, который влетел в пешеходов в Киеве, оказался друг Януковича, - СМИ
Владельцем Range Rover, который влетел в пешеходов в Киеве, оказался друг Януковича, - СМИ
Наркобарон третьої хвилі: хто такий Амос Дов Сільвер
Наркобарон третьої хвилі: хто такий Амос Дов Сільвер
Пропажа двух женщин по дороге из Броваров в Киев оказалась инсценировкой силовиков
Пропажа двух женщин по дороге из Броваров в Киев оказалась инсценировкой силовиков
ТРК "Украина" покажет документальный фильм ко Дню Независимости
ТРК "Украина" покажет документальный фильм ко Дню Независимости
Стало известно, кто заменил Бессмертного на переговорах в Минске
Стало известно, кто заменил Бессмертного на переговорах в Минске
Одним из задержанных за ограбление под Борисполем оказался бывший глава спецназа Грузии
Одним из задержанных за ограбление под Борисполем оказался бывший глава спецназа Грузии
Двое грузин, которым Зеленский предоставил гражданство, через два месяца попались на ограблении
Двое грузин, которым Зеленский предоставил гражданство, через два месяца попались на ограблении
Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве двух женщин, которые пропали по пути из Броваров в Киев
Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве двух женщин, которые пропали по пути из Броваров в Киев
На Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту, - СБУ
На Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту, - СБУ
ГлавнаяСпорт

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить своему игроку 36 млн фунтов, чтобы тот покинул клуб, - СМИ

"Красные дьяволы" никак не могут избавиться от Алексиса Санчеса.

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить своему игроку 36 млн фунтов, чтобы тот покинул клуб, - СМИ
Алексис Санчес не унывает
Фото: EPA/UPG

"Манчестер Юнайтед" готов выплатить 36 млн фунтов (43,6 млн долл.) своему игроку Алексису Санчесу, чтобы тот дал добро на свой трансфер в миланский "Интер", сообщает Daily Mail.

Накануне представители обоих клубов провели очередные переговоры по переходу чилийского футболиста.

Однако камнем преткновения является астрономическая зарплата Алексиса. "Нерадзурри" готовы платить Санчесу только 150 тыс. фунтов в неделю, что на 350 тыс. меньше нынешнего оклада чилийца.

МЮ готов пойти на единоразовую выплату 36 млн фунтов, что соответствует разности в гонорарах за 2 оставшихся года контракта Санчеса, уточняет издание.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также