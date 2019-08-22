"Манчестер Юнайтед" готов заплатить своему игроку 36 млн фунтов, чтобы тот покинул клуб, - СМИ

"Красные дьяволы" никак не могут избавиться от Алексиса Санчеса.

"Манчестер Юнайтед" готов выплатить 36 млн фунтов (43,6 млн долл.) своему игроку Алексису Санчесу, чтобы тот дал добро на свой трансфер в миланский "Интер", сообщает Daily Mail.

Накануне представители обоих клубов провели очередные переговоры по переходу чилийского футболиста.

Однако камнем преткновения является астрономическая зарплата Алексиса. "Нерадзурри" готовы платить Санчесу только 150 тыс. фунтов в неделю, что на 350 тыс. меньше нынешнего оклада чилийца.

МЮ готов пойти на единоразовую выплату 36 млн фунтов, что соответствует разности в гонорарах за 2 оставшихся года контракта Санчеса, уточняет издание.