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Салах поведал, что Клопп сказал игрокам "Ливерпуля" перед началом сезона

Быть скромными и усердно работать.

Салах поведал, что Клопп сказал игрокам "Ливерпуля" перед началом сезона
Мохамед Салах
Фото: EPA/UPG

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах поведал, что главный тренер команды Юрген Клопп сказал своим подопечным перед началом нынешнего сезона.

"Клопп сказал нам: "Продолжайте усердно работать. Если вы хотите выиграть что-нибудь еще, то, возможно, вам придется трудиться еще больше, чем в прошлом сезоне, и при этом оставаться скромными. Да, Лига Чемпионов позади. Это был прошлый сезон, так что забудьте о ней. Бейтесь за новые трофеи в этом сезоне", - цитирует египтянина championat.com, ссылаясь на Mirror.

"Если ты играешь за такой клуб, как "Ливерпуль", от тебя всегда многого ждут, тебе нужно что-то выигрывать. В футболе всегда так. Люди хотят, чтобы их клуб завоевывал трофеи", - отметил Салах.

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