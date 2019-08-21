Салах поведал, что Клопп сказал игрокам "Ливерпуля" перед началом сезона

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах поведал, что главный тренер команды Юрген Клопп сказал своим подопечным перед началом нынешнего сезона.

"Клопп сказал нам: "Продолжайте усердно работать. Если вы хотите выиграть что-нибудь еще, то, возможно, вам придется трудиться еще больше, чем в прошлом сезоне, и при этом оставаться скромными. Да, Лига Чемпионов позади. Это был прошлый сезон, так что забудьте о ней. Бейтесь за новые трофеи в этом сезоне", - цитирует египтянина championat.com, ссылаясь на Mirror.

"Если ты играешь за такой клуб, как "Ливерпуль", от тебя всегда многого ждут, тебе нужно что-то выигрывать. В футболе всегда так. Люди хотят, чтобы их клуб завоевывал трофеи", - отметил Салах.