"Барселона" предложила "Ювентусу" осуществить неожиданный трансфер, - СМИ

Чемпионы Испании и Италии обсудили несколько потенциальных трансферов, сообщает Tuttosport.
По информации источника, спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи на встрече с представителями каталонцев получил предложение купить уругвайского форварда Луиса Суареса.
Также обсуждался вариант обмена полузащитниками - Эмре Джана на Ивана Ракитича, но клубы не сошлись во мнении относительности стоимости игроков.
Кроме того, стороны обсудили возможность обмена защитниками Даниэле Ругани на Хуана Миранду.
Добавим, что трансферное окно в Европе закрывается 2 сентября.