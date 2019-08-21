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"Барселона" предложила "Ювентусу" осуществить неожиданный трансфер, - СМИ

Каталонцы предложили туринцам Луиса Суареса.

"Барселона" предложила "Ювентусу" осуществить неожиданный трансфер, - СМИ
Луис Суарес
Фото: EPA/UPG

Чемпионы Испании и Италии обсудили несколько потенциальных трансферов, сообщает Tuttosport.

По информации источника, спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи на встрече с представителями каталонцев получил предложение купить уругвайского форварда Луиса Суареса.

Также обсуждался вариант обмена полузащитниками - Эмре Джана на Ивана Ракитича, но клубы не сошлись во мнении относительности стоимости игроков.

Кроме того, стороны обсудили возможность обмена защитниками Даниэле Ругани на Хуана Миранду.

Добавим, что трансферное окно в Европе закрывается 2 сентября.

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