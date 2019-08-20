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Президент "Реала" оказался в конфронтации к команде и главному тренеру в отношении трансфера Неймара, - СМИ

Ситуация граничит с гротеском.

Президент "Реала" оказался в конфронтации к команде и главному тренеру в отношении трансфера Неймара, - СМИ
Неймар
Фото: EPA/UPG

Президент "Реала" Флорентино Перес не оставляет надежд заполучить форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара, сообщает Sport.es.

При этом Перес остается едва ли не единственным, кто хочет подписать бразильца. Подписание Неймара стало личной навязчивой идеей президента.

Флорентино остался изолирован в этом вопросе, его поддержали только его верный соратник - генеральный директор Хосе Анхель Санчес и израильский агент Пини Захави, уточняет издание.

Для осуществления своего плана перетащить Неймара из столицы Франции в столицу Испании мадридский босс даже запросил необходимое внешнее финансирование для проведения операции, предоставив заем, подписанный с одной из банковской организацией Испании.

Вместе с тем главный тренер "бланкос" Зинедин Зидан выступил против появления Неймара на "Сантьяго Бернабеу".

Его поддерживает практически вся команда, за исключением, разве что партнера Неймара по сборной - Марсело.

Кроме того, Зизу остался очень недоволен относительной не настойчивостью клуба в вопросе трансфера в Мадрид своего соотечественника Поля Погба из "Манчестер Юнайтед". Этим также можно объяснить холодное отношение коуча к саге о Неймаре.

До закрытия трансферного окна осталось чуть меньше двух недель.

Чья сторона одержит победу?

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