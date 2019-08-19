Бой был завершен в четвертом раунде.
Напомним, Миочич на протяжении двух лет владел поясом и трижды защищал его, но в прошлом июле 40-летний Кормье отобрал титул, послав соперника в нокаут еще в первом раунде.
С тех пор Кормье успел провести одну защиту, став первым и единственным борцом, который удерживал чемпионские пояса в двух разных весовых категориях. Победив Деррика Льюиса в ноябре прошлого года, 40-летний экс-член сборной США по вольной борьбе и участник Олимпийских игр 2004 и 2008 года продлил свою беспроигрышную серию до семи поединков. Миочич же до матча-реванша в октагоне больше не появлялся.
В поединке в Анахайме Кормье безостановочно доминировал на протяжении трех раундов.
6'5" 230lbs and Cormier picks him up like nothing!#UFC241 pic.twitter.com/uOqV0ids1Z— UFC (@ufc) 18 августа 2019 г.
После очередной ударной серии Кормье упал на пол и судья остановил бой.
damnnn, Stipe Miocic just gave Cormier the business!! what a fight! #UFC241 pic.twitter.com/B3JbpxxHOC— TeeBeeDee (@YoungBuck_21) 18 августа 2019 г.