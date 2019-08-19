Фото: globallookpress.com Стипе Миочич (справа) и Даниэль Кормье

В Анахайме состоялся 241-й турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), главным событием которого стал поединок за звание чемпиона в тяжелом весе, в котором американец хорватского происхождения Стипе Миочич (19-3-0) вернул себе чемпионский пояс UFC, нокаутировав американского чемпиона Даниэля Кормье (22-2-0).

Бой был завершен в четвертом раунде.

Напомним, Миочич на протяжении двух лет владел поясом и трижды защищал его, но в прошлом июле 40-летний Кормье отобрал титул, послав соперника в нокаут еще в первом раунде.

С тех пор Кормье успел провести одну защиту, став первым и единственным борцом, который удерживал чемпионские пояса в двух разных весовых категориях. Победив Деррика Льюиса в ноябре прошлого года, 40-летний экс-член сборной США по вольной борьбе и участник Олимпийских игр 2004 и 2008 года продлил свою беспроигрышную серию до семи поединков. Миочич же до матча-реванша в октагоне больше не появлялся.

В поединке в Анахайме Кормье безостановочно доминировал на протяжении трех раундов.

Однако, всё изменилось в четвёртом раунде. Миочич сосредоточился на ударах в корпус и несколько раз попал Кормье в печень. В дальнейшем Стипе переключил свои действия на удары в голову соперника.

После очередной ударной серии Кормье упал на пол и судья остановил бой.