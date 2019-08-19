Депутат из партии Зеленского назвал журналистку "тупой овцой"
Депутат из партии Зеленского назвал журналистку "тупой овцой"
Всемирно известная дюгонь Мириам умерла от пластиковых отходов
Всемирно известная дюгонь Мириам умерла от пластиковых отходов
Появилось видео бегства израильского наркоторговца от СБУ в "Борисполе"
Появилось видео бегства израильского наркоторговца от СБУ в "Борисполе"
Полиция задержала в Николаеве мужчину, избившего на камеру ветерана АТО (обновлено)
Полиция задержала в Николаеве мужчину, избившего на камеру ветерана АТО (обновлено)
Сара Нетаньяху устроила скандал в самолете по пути в Киев
Сара Нетаньяху устроила скандал в самолете по пути в Киев
В Молдове застрелился близкий друг олигарха Плахотнюка
В Молдове застрелился близкий друг олигарха Плахотнюка
В "Буковеле" двое людей упали на землю во время роупджампинга из-за обрыва троса
В "Буковеле" двое людей упали на землю во время роупджампинга из-за обрыва троса
Інструкція: як оформити спадщину
Інструкція: як оформити спадщину
В Молдове нашли пенсионера, получающего пенсию в 11,5 тысячи евро
В Молдове нашли пенсионера, получающего пенсию в 11,5 тысячи евро
ГлавнаяСпорт

Миочич сенсационно вернул пояс чемпиона UFC в тяжелом весе, нокаутировав Кормье

Даниэль Кормье потерпел первое поражение в тяжелом весе.

Стипе Миочич (справа) и Даниэль Кормье
Фото: globallookpress.com
Стипе Миочич (справа) и Даниэль Кормье
В Анахайме состоялся 241-й турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), главным событием которого стал поединок за звание чемпиона в тяжелом весе, в котором американец хорватского происхождения Стипе Миочич (19-3-0) вернул себе чемпионский пояс UFC, нокаутировав американского чемпиона Даниэля Кормье (22-2-0).

Бой был завершен в четвертом раунде.

Напомним, Миочич на протяжении двух лет владел поясом и трижды защищал его, но в прошлом июле 40-летний Кормье отобрал титул, послав соперника в нокаут еще в первом раунде.

С тех пор Кормье успел провести одну защиту, став первым и единственным борцом, который удерживал чемпионские пояса в двух разных весовых категориях. Победив Деррика Льюиса в ноябре прошлого года, 40-летний экс-член сборной США по вольной борьбе и участник Олимпийских игр 2004 и 2008 года продлил свою беспроигрышную серию до семи поединков. Миочич же до матча-реванша в октагоне больше не появлялся.

В поединке в Анахайме Кормье безостановочно доминировал на протяжении трех раундов.

Однако, всё изменилось в четвёртом раунде. Миочич сосредоточился на ударах в корпус и несколько раз попал Кормье в печень. В дальнейшем Стипе переключил свои действия на удары в голову соперника.

После очередной ударной серии Кормье упал на пол и судья остановил бой.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также