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Италию могут лишить права проведения Олимпийских игр в 2026 году

Игры-2026 должны пройти в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

Италию могут лишить права проведения Олимпийских игр в 2026 году
Джованни Малаго
Фото: Tuttosport

Глава НОК Италии Джованни Малаго заявил, что местная сборная может быть отстранена от участия в летней Олимпиаде-2020 в Токио и лишена права проведения зимних Игр-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо, сообщает Tuttosport.

Местный парламент 6 августа одобрил реформу, согласно которой полномочия по организации спортивной деятельности должны перейти в управление правительства.

Это может трактоваться, как вмешательство чиновников в работу НОК.

"Я очень переживаю за будущее олимпийского спорта Италии. Над ним сгустились черные тучи. Последствия могут быть разрушительными", - цитирует Малаго издание.

"Есть угроза приостановки полномочий НОК и, следовательно, запрета для наших спортсменов выступать в Токио в 2020 году под национальным триколором", - добавляет чиновник.

Напомним, зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля.

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