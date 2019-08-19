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Спустя всего 4 тура со старта сезона уволен главный тренер клуба УПЛ (обновлено)

"Олимпик" остался без Жулио Сезара.

Спустя всего 4 тура со старта сезона уволен главный тренер клуба УПЛ (обновлено)
Президент клуба Владислав Гельзин (слева) и Жулио Сезар
Фото: olimpik.com.ua

Бразилец Жулио Сезар покинул пост главного тренера донецкого "Олимпика", сообщает Football.ua.

Причиной тому стали неудовлетворительные результаты команды на старте сезона (4 матча - 4 поражения) – в последнем туре "Олимпик" уступил в домашнем поединке львовским "Карпатам" (1:3).

Вскоре о данном решении будет объявлено официально.

Исполняющим обязанности главного тренера будет выполнять Игорь Климовский, который уже оказывался в таком же положении в конце прошлого сезона.

Отметим, на данный момент "Олимпик" является единственной командой УПЛ, которая за 4 тура не набрала ни единого очка.

Добавим, что экс-игрок "Реала" был назначен наставником донецкой команды чуть больше месяца назад.

Обновление. "Олимпик" на официальном сайте подтвердил информацию об увольнении бразильского специалиста и его тренерского штаба.

В ближайшие дни клуб объявит о новом наставнике, который, по словам президента клуба Владислава Гельзина, снова будет иностранцем.

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