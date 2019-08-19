Спустя всего 4 тура со старта сезона уволен главный тренер клуба УПЛ (обновлено)

Бразилец Жулио Сезар покинул пост главного тренера донецкого "Олимпика", сообщает Football.ua.

Причиной тому стали неудовлетворительные результаты команды на старте сезона (4 матча - 4 поражения) – в последнем туре "Олимпик" уступил в домашнем поединке львовским "Карпатам" (1:3).

Вскоре о данном решении будет объявлено официально.

Исполняющим обязанности главного тренера будет выполнять Игорь Климовский, который уже оказывался в таком же положении в конце прошлого сезона.

Отметим, на данный момент "Олимпик" является единственной командой УПЛ, которая за 4 тура не набрала ни единого очка.

Добавим, что экс-игрок "Реала" был назначен наставником донецкой команды чуть больше месяца назад.

Обновление. "Олимпик" на официальном сайте подтвердил информацию об увольнении бразильского специалиста и его тренерского штаба.

В ближайшие дни клуб объявит о новом наставнике, который, по словам президента клуба Владислава Гельзина, снова будет иностранцем.