Новым тренером "Динамо" стал Михайличенко

Главным тренером ФК "Динамо" Киев назначен Алексей Михайличенко, который раньше занимал должность спортивного директора клуба.
Об этом говорится на сайте клуба.
В тренерский штаб Михайличенко войдет Вадим Евтушенко. Об остальных ассистентах главного тренера будет сообщено дополнительно.
В пятницу, 16 августа, Алексей Михайличенко проведет первую тренировку с командой.
Михайличенко уже возглавлял "Динамо" в 2002-2004 годах. Под его руководством киевляне дважды стали чемпионами Украины, а также по одному разу выиграли Кубок и Суперкубок страны.
Напомним, что предыдущий главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич был уволен после провального выступления в Лиге чемпионов, где киевляне не смогли пройти третий квалификационный раунд.