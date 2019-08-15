Новым тренером "Динамо" стал Михайличенко

Алексей Михайличенко возглавлял "Динамо" несколько лет после смерти Лобановского.

Главным тренером ФК "Динамо" Киев назначен Алексей Михайличенко, который раньше занимал должность спортивного директора клуба.

Об этом говорится на сайте клуба.

В тренерский штаб Михайличенко войдет Вадим Евтушенко. Об остальных ассистентах главного тренера будет сообщено дополнительно.

В пятницу, 16 августа, Алексей Михайличенко проведет первую тренировку с командой.

Михайличенко уже возглавлял "Динамо" в 2002-2004 годах. Под его руководством киевляне дважды стали чемпионами Украины, а также по одному разу выиграли Кубок и Суперкубок страны.

Напомним, что предыдущий главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич был уволен после провального выступления в Лиге чемпионов, где киевляне не смогли пройти третий квалификационный раунд.