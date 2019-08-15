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Новым тренером "Динамо" стал Михайличенко

Алексей Михайличенко возглавлял "Динамо" несколько лет после смерти Лобановского.

Новым тренером "Динамо" стал Михайличенко
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Главным тренером ФК "Динамо" Киев назначен Алексей Михайличенко, который раньше занимал должность спортивного директора клуба.

Об этом говорится на сайте клуба.

В тренерский штаб Михайличенко войдет Вадим Евтушенко. Об остальных ассистентах главного тренера будет сообщено дополнительно.

В пятницу, 16 августа, Алексей Михайличенко проведет первую тренировку с командой.

Михайличенко уже возглавлял "Динамо" в 2002-2004 годах. Под его руководством киевляне дважды стали чемпионами Украины, а также по одному разу выиграли Кубок и Суперкубок страны.

Напомним, что предыдущий главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич был уволен после провального выступления в Лиге чемпионов, где киевляне не смогли пройти третий квалификационный раунд.

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