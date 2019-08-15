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У капитана "Динамо" произошел жесткий разговор с ультрас после матча с "Брюгге"

Виктор Цыганков и болельщик не сошлись во мнениях насчет поединка с бельгийцами.

У капитана "Динамо" произошел жесткий разговор с ультрас после матча с "Брюгге"
Фото: скриншот

После ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против "Брюгге" (3:3), стоившего "Динамо" участия в турнире, капитан киевлян Виктор Цыганков нашел в себе мужество подойти к трибунам, где располагались фаны "Динамо" и поблагодарить их за поддержку на НСК "Олимпийский".

Однако, не всем болельщикам этот жест понравился.

У Цыганкова состоялся разговор на повышенных тонах с одним из фанатов.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

Добавим, что после фиаско в киевском матче главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич был отправлен в отставку.

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