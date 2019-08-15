После ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против "Брюгге" (3:3), стоившего "Динамо" участия в турнире, капитан киевлян Виктор Цыганков нашел в себе мужество подойти к трибунам, где располагались фаны "Динамо" и поблагодарить их за поддержку на НСК "Олимпийский".
Однако, не всем болельщикам этот жест понравился.
У Цыганкова состоялся разговор на повышенных тонах с одним из фанатов.
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.Добавим, что после фиаско в киевском матче главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич был отправлен в отставку.