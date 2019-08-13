В Киеве на переполненном (насколько это было возможно) НСК "Олимпийский" состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов, в котором "Динамо" встретилось с "Брюгге".

Напомним, неделю назад поединок в Брюгге завершился минимальной победой хозяев 1:0.

Однако, уже в самом дебюте поединка (6-я минута) счет по сумме двух матчей сравнялся – у киевлян на левом фланге прошла изумительная трехходовка Вербич-Николенко-Буяльский, завершившаяся точным ударом последнего с семи метров 1:0.

Фото: EPA/UPG Виталий Буяльский

В дальнейшем левый фланг хозяев продолжал феерить. Практически все опасные атаки "Динамо" зарождались на этом фланге.

При этом гости к 30-й минуте практически ничего не создали у ворот киевлян.

Но, ближе к эндшпилю тайма футболисты "Брюгге" активизировались - у ворот Дениса Бойко стало возникать подобие опасности. И на 38-й минуте гости счет сравняли – после подачи углового выше всех выпрыгнул Симон Дели и головой положил мяч в нижний угол ворот 1:1.

Фото: EPA/UPG

Практически тут же гости могли выйти вперед, но отменно сыграл Бойко.

Во втором тайме динамовцам нечего было терять. И они навалились. На той же 6-й минуте тайма у киевлян вновь прошла атака слева, которую завершил Владимир Шепелев 2:1.

В дальнейшем пошла игра в догонялки.

Вначале, на 83-й минуте с поля был удален Никита Бурда, но гости на смогли насладиться игрой с численным преимуществом - уже через минуту ответил взаимностью Перси Тау.

На 89-й минуте Рууд Вормер вторично сравнял счет в матче 2:2.

Казалось, на этом можно было поставить точку для перспектив "Динамо" по выходу в следующий раунд. Однако, иного мнения был защитник гостей Брэндон Мехеле, срезавший на 90+3 минуте мяч в собственные ворота и реанимировавший интригу 3:2.

Успокоил всех Лоис Опенда, в третий раз в матче сравнявший счет 3:3.

Фото: EPA/UPG

"Динамо" отправляется в Лигу Европы.