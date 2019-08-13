УЕФА наказал "Динамо" закрытием 22-х секторов для фанатов на матч против Брюгге

Согласно решению Дисциплинарного комитета УЕФА, на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против "Брюгге" будут закрыты для посещения 22 сектора НСК "Олимпийский", сообщается на официальном сайте "Динамо".

А именно, окажутся пустыми сектора 41-62, уточняется в пресс-релизе. Т.е. на "бессарабской стороне" киевляне окажутся без поддержки.

Данное наказание наложено за неподобающее поведение фанов "бело-синих" в матче 1/16 финала Лиги Европы сезона 2018/2019 между "Динамо" и греческим "Олимпиакосом" (использование пиротехники, бросание посторонних предметов на поле, попытки выбегания зрителей).

Ответный матч "Динамо" - "Брюгге" состоится сегодня. Начало встречи в 20:30.

Напомним, неделю назад киевляне уступили в Брюгге 0:1.