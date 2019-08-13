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УЕФА наказал "Динамо" закрытием 22-х секторов для фанатов на матч против Брюгге

Как минимум четверть стадиона окажется пустой.

УЕФА наказал "Динамо" закрытием 22-х секторов для фанатов на матч против Брюгге
Фото: Динамо

Согласно решению Дисциплинарного комитета УЕФА, на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против "Брюгге" будут закрыты для посещения 22 сектора НСК "Олимпийский", сообщается на официальном сайте "Динамо".

А именно, окажутся пустыми сектора 41-62, уточняется в пресс-релизе. Т.е. на "бессарабской стороне" киевляне окажутся без поддержки.

Данное наказание наложено за неподобающее поведение фанов "бело-синих" в матче 1/16 финала Лиги Европы сезона 2018/2019 между "Динамо" и греческим "Олимпиакосом" (использование пиротехники, бросание посторонних предметов на поле, попытки выбегания зрителей).

Ответный матч "Динамо" - "Брюгге" состоится сегодня. Начало встречи в 20:30.

Напомним, неделю назад киевляне уступили в Брюгге 0:1.

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