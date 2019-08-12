В первом туре французской Лиги 1 чемпион страны – "Пари Сен-Жермен" на домашнем "Парк-де-Пренс", в присутствии 47 145 зрителей принимал "Ним".
Поединок завершился крупной победой парижан 3:0 – голы: Эдинсон Кавани, 24 - с пенальти, Килиан Мбаппе, 56 и Анхель Ди Мария, 69.
Стоит отметить, что фаны ПСЖ "тепло" встретили лидера своей команды Неймара, который, впрочем, в матче участия не принимал.
Болельщики растянули на трибунах баннер, на котором было написано "Неймар - вали отсюда". Также во время поединка в адрес бразильца доносились оскорбительные кричалки.