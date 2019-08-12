От любви до ненависти один шаг.

В первом туре французской Лиги 1 чемпион страны – "Пари Сен-Жермен" на домашнем "Парк-де-Пренс", в присутствии 47 145 зрителей принимал "Ним".

Поединок завершился крупной победой парижан 3:0 – голы: Эдинсон Кавани, 24 - с пенальти, Килиан Мбаппе, 56 и Анхель Ди Мария, 69.

Фото: twitter.com/GFFN

Стоит отметить, что фаны ПСЖ "тепло" встретили лидера своей команды Неймара, который, впрочем, в матче участия не принимал.

Болельщики растянули на трибунах баннер, на котором было написано "Неймар - вали отсюда". Также во время поединка в адрес бразильца доносились оскорбительные кричалки.

Фото: twitter.com/GFFN

Звездный бразилец не хочет оставаться в Париже и изъявил желание вернуться в "Барселону", о чем ранее сообщил президенту ПСЖ Насеру Эль-Хелаифи.

Фото: EPA/UPG Президент клуба (справа) и генеральный менеджер Леонардо внимательно следят за перформанс фанов

В свою очередь, руководство чемпиона Франции желает продать строптивого форварда на своих условиях - получить за Неймара 50 млн евро, а также защитника Нелсона Семеду и полузащитника Филиппе Коутиньо.