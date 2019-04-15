Накануне в рамках 32-го тура французской Лиги 1 без пяти минут чемпион – клуб "Пари Сен-Жермен" встречался в Лилле с одноименной командой.

Отметим, "Лилль" остается единственной командой, которая формально может помешать парижанам оформить второе чемпионство за два года.

Для досрочного завоевания титула подопечным Томаса Тухеля достаточно было увезти из столицы региона О-де-Франс одно очко.

Однако "доги" не позволили парижанам откупоривать шампанское на своей земле.

Футболисты ПСЖ были унижены на "Стад Пьер Моруа", пропустив в свои ворота 5 мячей, забив лишь раз.

Заметим, что ПСЖ впервые так крупно проиграл в чемпионате с 2000 года.