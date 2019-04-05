ПСЖ соблазняет голкипера "Манчестер Юнайтед" бешеным контрактом, - СМИ

"Пари Сен-Жермен" предпринимает неимоверные попытки заполучить голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа, сообщает The Sun.

27-летний №1 сборной Испании продолжает настаивать на повышении своего оклада до 470 тыс. евро в неделю.

Однако "красные дьяволы" не готовы платить Давиду такие деньги, отмечает издание.

В свою очередь, парижский клуб намерен удовлетворить финансовые запросы испанца, предложив ему долгосрочный контракт с зарплатой 460 тыс. евро в неделю (24 млн евро в год).

Напомним, действующее соглашение де Хеа с МЮ было не так давно пролонгировано клубом с "Олд Траффорд" в одностороннем порядке на 1 год и рассчитано до лета 2020 года.

Отметим, "МанЮнайтед" по сумме двух матчей обыграл ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов.